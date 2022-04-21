Оценен штраф для «Яндекс.Еды» за утечку данных

Адвокат Кочерин счел приемлемым размер штрафа для «Яндекс.Еды» за утечку данных

Сервису «Яндекс.Еда» из-за утечки персональных данных клиентов не назначен максимальный штраф, поскольку компания действовала не намеренно и признала свою вину. Наказание в разговоре с «Лентой.ру» оценил адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин. Юрист счел размер штрафа приемлемым.

Размер штрафа

Суд не стал назначать «Яндекс.Еде» максимальное наказание, поскольку такое нарушение произошло впервые, считает юрист. Согласно материалам дела, сервис допустил утечку личных данных, попав под действие части 1 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

60 тысяч рублей назначено в виде штрафа по заявлению Роскомнадзора сервису «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей

«По данной статье максимальное наказание составляет 100 тысяч рублей, а минимальное — 50 тысяч рублей. Ранее компания "Яндекс" не привлекалась к какой-либо ответственности по данной статье, вину признала, ущерб возместила. Это нормальное наказание. Получается, что дали штраф чуть выше низшего предела. У суда нет никакой обязанности применять какой-то максимальный штраф, состава какого-то уголовного деяния в данном случае нет», — объяснил он.

Если бы были намеренные действия по распространению персональных данных пользователей и намеренное их хищение, компания отвечала бы более серьезно, вплоть до уголовной ответственности Владислав Кочерин юрист

По словам юриста, если такая утечка произойдет вновь, компания заплатит не более 100 тысяч рублей.

«Если речь идет о необеспечении сохранности персональных данных, там ответственность фиксированная, она не увеличивается при повторном нарушении. Но понятно, что, если компания постоянно совершает подобные правонарушения и не может обеспечить сохранность персональных данных, ее могут регулярно штрафовать, сумма штрафа может увеличиться, но в оговоренных пределах. Законодатели исходят из позиции, что компания действует ненамеренно, поэтому сурово наказывать в этой ситуации не стоит», — сказал Владислав Кочерин.

Компенсация морального вреда

Помимо претензий Роскомнадзора к «Яндекс.Еде» подан коллективный иск от 33 пользователей. Каждый из них требует компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Однако суд вряд ли назначит такую сумму, считает Кочерин.

«Сумма компенсации морального ущерба, которую просят взыскать, скорее всего, будет незначительна. У нас нет практики удовлетворения компенсации морального вреда в существенной форме, моральный вред должен быть серьезным. Если по причинению вреда здоровью мы не всегда можем претендовать на 100 тысяч рублей, то что говорить о моральных страданиях человека, о котором стала известна лишняя информация. Тут надо обосновать, в чем моральные страдания, к тому же объем моральных страданий на взгляд суда может быть незначительным. Я думаю, что какую-то сумму пользователи получат, поскольку права все-таки нарушены, но, думаю, она будет незначительной», — заключил юрист.

«Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных клиентов 1 марта. В компании объяснили, что это произошло из-за недобросовестных действий одного сотрудника, которого пообещали привлечь к ответственности.

Как уточнял «Коммерсантъ», в результате инцидента в сети в открытом доступе оказались данные 58 тысяч пользователей — их имена, телефоны, адреса, а также суммы трат за последние полгода. В частности, стали известны даже имена сотрудников спецслужб, которые заказывали еду прямо в офис на Лубянке.