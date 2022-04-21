Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных

Минобороны опубликовало новый список украинских военных, погибших в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало новый список с украинскими военными, погибшими в ходе спецоперации. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Министерство уточнило, что выложило данные о потерях среди военнослужащих Девятого полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины (НГУ) по состоянию на 29 марта. В документах есть информация о раненных, погибших и совершивших самоубийство украинских военнослужащих. Также представлены обстоятельства их гибели и места захоронения.

В Минобороны подчеркнули, что имеющиеся в распоряжении ведомства документы говорят о большом количестве дезертировавших, раненых и пропавших без вести военнослужащих.

Министерство опубликовало первый список с данными погибших во время спецоперации бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 апреля. В нем содержались даты рождения, специальности, должности, а также обстоятельства гибели украинских военных.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что при освобождении Мариуполя российскими военными были убиты более 4000 бойцов ВСУ. По его словам, 1478 человек сдались в плен, а оставшаяся группировка численностью около двух тысяч человек блокирована в промзоне «Азовстали».