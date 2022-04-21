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Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных

Минобороны опубликовало новый список украинских военных, погибших в ходе спецоперации

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минобороны России опубликовало новый список с украинскими военными, погибшими в ходе спецоперации. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Министерство уточнило, что выложило данные о потерях среди военнослужащих Девятого полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины (НГУ) по состоянию на 29 марта. В документах есть информация о раненных, погибших и совершивших самоубийство украинских военнослужащих. Также представлены обстоятельства их гибели и места захоронения.

В Минобороны подчеркнули, что имеющиеся в распоряжении ведомства документы говорят о большом количестве дезертировавших, раненых и пропавших без вести военнослужащих.

Министерство опубликовало первый список с данными погибших во время спецоперации бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 апреля. В нем содержались даты рождения, специальности, должности, а также обстоятельства гибели украинских военных.

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Константин Лысяков
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