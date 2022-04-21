Экстрадицию Ассанжа в США назвали потерей независимости правосудия Британии

Экс-консул Нарваэс: британское правосудие не показало независимости в деле Ассанжа

Экс-консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваэс прокомментировал решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США и назвал его потерей независимости правосудия в Великобритании, передает РИА Новости.

«Считаю, что британская система правосудия не показала своей независимости, и это соответствует историческим отношениям зависимости Великобритании от США в последние столетия», — заявил дипломат.

По мнению Нарваэса, экстрадиция Ассанжа в США является политически мотивированной. Он подчеркнул, что эквадорские чиновники несут огромную ответственность за то, что, выражаясь метафорически, «решили убить его» за его спиной.

Экс-консул добавил, что основателя WikiLeaks хотят выдать властям, которые стоят за его преследованием и намереваются отомстить. По словам дипломата, ЦРУ «планировало его похищение и убийство».

20 апреля Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. До этого, 10 декабря 2021 года, соответствующее решение принял Высокий суд Англии и Уэльса.

Суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию. Сам основатель WikiLeaks подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции.

