Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
6:4
Завершен
ЦСКА
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 2-й матч
Алания
2:2
(6 : 5)
Завершен
Зенит
Кубок России|1/4 финала
Эвертон
1:1
Завершен
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Челси
2:4
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
03:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Сегодня
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Белый дом оценил возможность добиваться отстранения россиян от соревнований

В Белом доме заявили, что США не добиваются отстранения спортсменов из РФ от соревнований
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов оценила возможность того, что США станут добиваться отстранения российских спортсменов от соревнований в других странах. По ее словам, на сегодняшний день у Вашингтона нет таких планов, сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что у нас на данный момент есть политика конкретно относительно спортивных мероприятий. Буду рада проверить это», — рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Псаки отметила, что США не станут отвечать на предупреждения РФ о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что решения о членстве принимает конкретная страна и Североатлантический альянс, так что в данном конкретном случае ситуация обстоит так же. Она также заявила, что США поддерживают политику «открытых дверей» в НАТО.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против руководства Центробанка и «Открытия»
Экстрадицию Ассанжа в США назвали потерей независимости правосудия Британии
Страны G20 выразили обеспокоенность из-за последствий санкций против России
Белый дом оценил возможность добиваться отстранения россиян от соревнований
Главный архитектор Москвы раскрыл свое отношение к исторической застройке
В США вспомнили «ахиллесовы пяты» советских атомных «Лир»
Вандалы устроили 16 акций на территории советских мемориалов в Берлине
Россия осудила планы Косово по новой базе США
В России нашли способ вернуть фильмы и музыку из недружественных стран
Ле Пен назвала эмбарго на импорт энергоресурсов из России «харакири для Европы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.