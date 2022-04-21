Белый дом оценил возможность добиваться отстранения россиян от соревнований

В Белом доме заявили, что США не добиваются отстранения спортсменов из РФ от соревнований

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов оценила возможность того, что США станут добиваться отстранения российских спортсменов от соревнований в других странах. По ее словам, на сегодняшний день у Вашингтона нет таких планов, сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что у нас на данный момент есть политика конкретно относительно спортивных мероприятий. Буду рада проверить это», — рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Псаки отметила, что США не станут отвечать на предупреждения РФ о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что решения о членстве принимает конкретная страна и Североатлантический альянс, так что в данном конкретном случае ситуация обстоит так же. Она также заявила, что США поддерживают политику «открытых дверей» в НАТО.