Россиян предупредили о волне мошенничества с путешествиями

Глава отдела Group-IB Кравцов предупредил о волне мошенничества с турпутевками летом

Руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов заявил, что россиян ожидает волна мошенничества с путешествиями. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Кравцов предупредил, что волна мошенничества, связанная с покупкой авиабилетов, турпутевок и бронированием гостиниц, ожидается к началу лета и сезону отпусков. По его мнению, злоумышленники откажутся от схем обманов с валютными операциями и начнут использовать более старые методы.

«Я ожидаю, что будет сезонный всплеск мошенничества, связанного с продажей и бронированием билетов, туров и всего, что с этим связано. Думаю, это будет одним из самых больших направлений: будут создаваться мошеннические сайты с авиабилетами, бронированием гостиниц как внутри страны, так и за рубежом», — предупредил глава отдела.

Специалист призвал россиян приобретать туры, билеты и бронировать гостиницы исключительно на проверенных сайтах. Он также порекомендовал относиться с опаской к слишком выгодным предложениям. По мнению Кравцова, следует отказаться от предоплаты и внести средства за услугу на месте. Кроме того, не следует переходить по ссылкам с рекламными предложениями, которые поступают на электронную почту или посредством SMS.

Ранее Кравцов предупредил российских туристов о сезонном виде мошенничества. Он заявил об опасности покупки туров на фишинговых сайтах.