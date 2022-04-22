Россиянка побывала в Абхазии и описала страну словами «всегда надо быть начеку»

Читательница портала «Тонкости туризма»: в Абхазии легко стать жертвой мошенников

Россиянка побывала в Абхазии и назвала способы избежать разочарования от отдыха в стране. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, в поездке по Абхазии надо заботиться о своей безопасности и «всегда быть начеку», так как в стране очень легко стать жертвой мошенников — местные часто завышают цены на экскурсии и продают доверчивым туристам некачественные товары.

Читательница портала также заявила, что Абхазия — не лучший вариант для пляжного семейного отдыха. «С детьми тут отдыхать категорически не советую: ротавирус, сточные воды и инфекция — это не страшилки. Это действительно большая проблема Абхазии в разгар пляжного сезона», — описала она происходящее.

По мнению туристки, в Абхазию стоит ехать за активным отдыхом: походами, сафари на квадроциклах или прогулками по заброшенным зданиям. Среди достопримечательностей автор порекомендовала посетить древний храм Амбара VI века и железобетонный мост в деревне Яштхуа.

«Есть неправильная подготовка или ваши личные запросы и ожидания. Тут как с погодой — нет плохой погоды, есть неправильная одежда. Будьте готовы, будьте добрее, не пытайтесь экономить там, где не нужно, и отпуск в Абхазии у вас пройдет на отлично», — резюмировала путешественница.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные направления для отдыха на майских праздниках. Дешевле всего можно отдохнуть на курортах российского юга, на втором месте по ценовой доступности туры в Абхазию — их покупка в среднем обходится в 64 тысячи рублей.