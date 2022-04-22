Послу России не дали выступить на заседании ОАГ

Посол России Антонов заявил, что ему отказали в возможности выступить на заседании ОАГ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где проголосовали за лишение РФ статуса постоянного наблюдателя. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

«В ходе внеочередного заседания по данной теме постоянному наблюдателю России при Организации было отказано в возможности выступить на заседании ни до, ни после голосования по документу», — следует из комментария посла.

Дипломат назвал решение организации серьезной ошибкой, отметив, что ОАГ оттолкнула от себя надежного друга и стала слабее. Он пояснил, от принятия данной резолюции «проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением».

Ранее сообщалось, что за принятие резолюции о приостановлении статуса наблюдателя России проголосовало 25 членов ОАГ. Восемь стран воздержались, представитель еще одного государства не присутствовал при голосовании.