Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела санкции против 147 россиян, включая главу МИД Сергея Лаврова

Власти Австралии ввели новые санкции против Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Под санкции Канберры попали 147 российских граждан, включая главу МИД России Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 26 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались высокопоставленные российские военачальники, а также официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.