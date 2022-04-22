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Стали известны детали убийства жены топ-менеджера «Газпромбанка»

Mash: бывший топ-менеджер «Газпромбанка» Аваев пытал жену из-за подозрений в неверности

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» Владислав Аваев пытал супругу, перед тем как убить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Изданию стало известно, что бывший вице-президент «Газпромбанка» подозревал жену в неверности. Когда банкир узнал о беременности супруги, он заподозрил, что отцом ребенка является не он, а личный шофер семьи. Водитель при этом сбежал в Молдавию.

В день убийства Аваев взял наградное оружие и устроил жене допрос, в ходе которого прострелил женщине сначала колени, затем локти. Также он нанес супруге ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. После этого банкир убил дочь-инвалида и покончил с собой.

Днем 18 апреля в квартире были найдены тела 47-летней женщины, 50-летнего мужчины и 13-летнего ребенка с огнестрельными ранениями. Их обнаружила родственница, которой семейный водитель и няни сообщили, что не могут дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь заперта изнутри. Прокуратура взяла под свой контроль расследование дела. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Следствие назвало приоритетную версию, что мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, а затем совершил самоубийство.

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Варвара Кошечкина
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