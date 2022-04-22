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Бельгия продолжит поставлять оружие на Украину

LeSoir: Бельгия продолжит поставлять оружие Киеву, на эти цели потратили 76 миллионов евро

Фото: Charles Platiau / Reuters

Бельгия продолжит поставлять оружие украинской армии. На эти цели уже потрачено 76 миллионов евро с начала спецоперации, сообщает газета LeSoir со ссылкой на источник в правительстве страны.

«В частности, было отправлено пять тысяч штурмовых винтовок FNC, 200 единиц противотанкового оружия, 3,8 тысячи тонн топлива, а также защитное снаряжение», — сказано в материале.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить на Украину самоходные установки «Цезарь». По данным французских СМИ, тяжелая артиллерия и боеприпасы к ней будут отправлены в течение нескольких дней. Десятки противотанковых комплексов Milan, которые были взяты из запасов Вооруженных сил Франции, уже доставлены на территорию Украины.

В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что после конфликта на Украине весь мир будет разобщен. По словам дипломата, такое состояние дел приведет к экономическим потрясениям. В частности, продовольствие, предположил Боррель, станет новым оружием. «Зерно тоже превратится в разновидность оружия. Россия уже говорит: наше зерно — для наших друзей, тот, кто нам не друг, его не получит», — заявил Боррель.

Марина Совина
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