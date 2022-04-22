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Бывший чемпион Bellator перешел в промоушен Нурмагомедова

Бывший чемпион Bellator Эдуардо Дантас подписал контракт с Eagle FC Хабиба Нурмагомедова

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Эдуардо Дантас подписал контракт с промоушеном Eagle FC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщается в Twitter организации.

Дата дебютного поединка Дантаса не называется. 33-летний боец известен по выступлениям в промоушене Bellator. Он дважды становился чемпионом организации в легчайшем весе. Всего за карьеру в ММА он одержал 23 победы при семи поражениях.

Дантас мог перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Однако в организации приняли решение не заключать соглашение с бразильцем.

10 марта стало известно, что бразильский боец Джуниор Дос Сантос подписал контракт с Eagle FC. Бывший чемпион UFC дебютирует в промоушене 20 мая.

Eagle FC создан на базе Gorilla FC. В ноябре 2020-го Нурмагомедов стал владельцем промоушена и провел ребрендинг. Российский боец — бывший чемпион UFC в легком весе. Он завершил карьеру осенью 2020 года.

Дарья Коршунова
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