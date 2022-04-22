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Спорт

Олимпийский чемпион оценил шансы Трусовой исполнить пятерной прыжок

Олимпийский чемпион Максим Траньков высоко оценил шансы Трусовой исполнить пятерной прыжок

Фото: Yohei Osada / globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на намерение Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен высоко оценил шансы россиянки на выполнение элемента. «Зная Сашу, ее целеустремленность и характер, можно с уверенностью сказать, что попытка такого прыжка точно будет», — заявил Траньков.

Фигурист добавил, что пятерной прыжок может привести к травме. «Профессиональный спорт в принципе не очень полезная штука для здоровья. Кто-то выходит на ринг и получает по голове, кто-то получает по ногам на футбольном поле», — рассказал Траньков.

18 апреля Трусова рассказала о желании исполнить пятерной прыжок. Обладательница серебряной медали Олимпиады-2022 в Пекине призналась, что хочет сделать это раньше всех остальных спортсменов.

Алексей Гусев
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