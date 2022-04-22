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Невролог перечислила симптомы опасной головной боли

Невролог Юсупова назвала громоподобную боль в голове опасной

Фото: Mikael Blomkvist / Pexels

Невролог Джамиля Юсупова назвала симптомы опасной головной боли, с которой нужно обращаться к врачу. В беседе с журналистами издания «Газета.Ru» врач отметила, что нельзя игнорировать «громоподобную» боль в голове и другие виды этого недуга.

По словам Юсуповой, если у человека появилась головная боль с изменением сознания или внезапная «громоподобная» головная боль, а также боль при занятиях спортом, необходимо обратиться за медицинской помощью. Перечисленные симптомы, предупреждает она, могут быть следствием более серьезных заболеваний и требуют медицинского изучения.

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«К сигналам опасности относятся изменения типа боли у тех, кто долго страдает от нее, впервые появившаяся головная боль в возрасте старше 50 лет, непроходящая в течение нескольких недель боль в голове», — обратила внимание невролог.

Врач уточнила, что особо внимательны к головной боли должны быть пациенты с онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией или иммунодефицитом. Также следует обратиться к врачу страдающим от этого недуга женщинам, начавшим принимать гормональные контрацептивы, подытожила специалист.

Ранее стоматолог перечислила нетипичные симптомы зубной боли. Мария Балакирева рассказала, что неприятные ощущения могут ощущаться не только в области челюсти, но и проявляться в виде насморка, воспаления лимфоузлов, головной боли, боли в глазу или отдаленных частях тела.

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Вера Владзиевская
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