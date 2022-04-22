Кремль рассказал о докладе Минюста по иноагентам

Пресс-секретарь Песков заявил, что документ по иноагентам только поступил от Минюста

Документ по иноагентам только поступил от Министерства юстиции России, сейчас он еще требует рассмотрения. Так доклад ведомства президенту России Владимиру Путину прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

21 апреля Минюст предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях. В ведомстве сочли необходимым использовать эту маркировку только при профессиональной деятельности либо в тех случаях, на основании которых субъект получил статус иностранного агента.

«Он пока только поступил, требуется рассмотрение», — ответил представитель Кремля на вопрос, изучал ли Путин предложения из доклада Минюста.

Ранее стало известно, что новый законопроект, обобщающий нормы законодательства России об иноагентах, предлагает запретить им преподавательскую, просветительскую, а также воспитательную работу с детьми.

Кроме того, по словам председателя комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева, для иноагентов предусматривается запрет на инвестиции в предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности России.