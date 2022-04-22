Кремль рассказал о докладе Минюста по иноагентам
Документ по иноагентам только поступил от Министерства юстиции России, сейчас он еще требует рассмотрения. Так доклад ведомства президенту России Владимиру Путину прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
21 апреля Минюст предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях. В ведомстве сочли необходимым использовать эту маркировку только при профессиональной деятельности либо в тех случаях, на основании которых субъект получил статус иностранного агента.
«Он пока только поступил, требуется рассмотрение», — ответил представитель Кремля на вопрос, изучал ли Путин предложения из доклада Минюста.
Ранее стало известно, что новый законопроект, обобщающий нормы законодательства России об иноагентах, предлагает запретить им преподавательскую, просветительскую, а также воспитательную работу с детьми.
Кроме того, по словам председателя комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василия Пискарева, для иноагентов предусматривается запрет на инвестиции в предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности России.