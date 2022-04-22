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Россияне расхотели путешествовать самостоятельно

«МТС Банк»: россияне стали меньше путешествовать самостоятельно, выбирая туры

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россияне в этом 2022 стали меньше путешествовать самостоятельно, выбирая вместо этого организованные туры. К такому выводу пришли эксперты «МТС Банка», сообщает РИА Новости.

В исследовании говорится, что по сравнению с 2021 годом туристы расхотели самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать отели, покупки снизились на 34 и 23 процента соответственно. При этом количество транзакций в туристических агентствах выросло на 62 процента.

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Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями из-за санкций. Речь идет о блокировке платежей с российских карт на иностранных сайтах и ограничениях работы различных сервисов для путешествий.

4 марта стало известно, что сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России. Он не позволяет ни искать, ни бронировать жилье внутри страны, при этом поиск зарубежных отелей по-прежнему доступен. В тот же день руководство компании Airbnb также объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии.

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Ксения Мельникова
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