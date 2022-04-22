Кремль прокомментировал возбуждение дела против Кара-Мурзы

Пресс-секретарь Путина Песков считает законным дело против политика Кара-Мурзы

Следственный комитет России (СКР) действует в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении политика Владимира Кара-Мурзы. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть закон, который выполняется. Следственный комитет реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с этим законом. Так мы к этому относимся», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле, что преследование по данной статье может стать политическим.

В отношении Кара-Мурзы возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). По словам его адвоката Вадима Прохорова, публицист в данный момент находится в Главном следственном управлении СКР.

Кара-Мурза был задержан 11 апреля в Москве. Впоследствии стало известно, что его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Сам он не признал вину.

