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Спорт

Легенда сборной России рассказал о последствиях лишения клубов еврокубков

Мостовой рассказал, что лишение еврокубков негативно скажется на российском футболе
Александр Мостовой

Александр Мостовой. Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что отстранение российских клубов от еврокубков негативно скажется на прогрессе футбола в стране. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Одно дело — ты играешь, как говорится, "у себя на районе", а другое дело — с Европой. Конечно, уровень будет падать. И сейчас в некоторых играх это видно. Нам будет не с чем сравнивать», — о таких последствиях рассказал легендарный игрок сборной. Он также высказал мнение, что футбол не должен становиться жертвой политических решений.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мостовой выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. Полузащитник забил 10 мячей в 50 матчах.

Алексей Гусев
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