Легенда сборной России рассказал о последствиях лишения клубов еврокубков

Мостовой рассказал, что лишение еврокубков негативно скажется на российском футболе

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что отстранение российских клубов от еврокубков негативно скажется на прогрессе футбола в стране. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Одно дело — ты играешь, как говорится, "у себя на районе", а другое дело — с Европой. Конечно, уровень будет падать. И сейчас в некоторых играх это видно. Нам будет не с чем сравнивать», — о таких последствиях рассказал легендарный игрок сборной. Он также высказал мнение, что футбол не должен становиться жертвой политических решений.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мостовой выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. Полузащитник забил 10 мячей в 50 матчах.