На Украине раскрыли подробности допросов Медведчука

Секретарь СНБО Украины заявил, что Виктор Медведчук дал показания о своей работе в стране

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на многочисленных допросах в Службе безопасности Украины (СБУ) дал показания о своей работе и политической карьере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова.

По его словам, политик уже раскрыл подробности насчет своей финансовой и общественной деятельностей. «Что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал и так далее», — объяснил Данилов.

Он также указал, что расследование уголовных дел против Медведчука не помешает обменять его на удерживаемых в России украинских военных. «Но сначала допросы-допросы-допросы, чтобы мы знали все, что и как происходило, кто чем занимался, когда это было», — добавил секретарь.

Медведчук был задержан СБУ при попытке покинуть территорию Украины 12 апреля. Позже СМИ предположили, что впоследствии политик может оказаться на допросе у американских следователей по еще одному уголовному делу.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал Медведчука без возможности внесения залога. Украинские власти заявили, что готовы рассмотреть вопрос обмена Медведчука на остающихся в плену военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).