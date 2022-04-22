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Оценена инициатива повысить налоговый вычет при покупке жилья

Эксперт Асабин призвал увеличить налоговый вычет при покупке жилой недвижимости

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Эксперт оценил инициативу депутатов Госдумы повысить максимальный налоговый вычет при покупке жилья. Руководитель налоговой дирекции «Альфа-Капитала» Константин Асабин призвал увеличить сумму и для тех, кто получил вычет ранее, его слова передают «Известия».

Специалист отметил, что стоит помнить об ограничениях использования вычета — он положен физическому лицу только один раз. Асабин считает логичным доплатить сумму доступного вычета до новых пороговых значений уже получившим деньги ранее или дать таким гражданам возможность воспользоваться вычетом снова.

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22 апреля депутаты «Единой России» в Госдуме сообщили о разработке законопроекта о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры или строительстве дома минимум в два раза. В случае одобрения законопроекта, собственник сможет вернуть до 520 тысяч рублей и получить до 780 тысяч на погашение процентов по ипотеке. Максимум для строительства или приобретения жилья составит четыре миллиона рублей, для ипотеки — шесть миллионов. Также предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ на аренду недвижимости — проживающие по долгосрочному договору граждане смогут ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей.

Ранее эксперты заявили, что увеличение налогового вычета не приведет к росту числа сделок с жильем, так как не скажется на стоимости квартир. При этом мера косвенно повлияет на некоторые долгосрочные моменты и облегчит обслуживание кредитов.

Александра Качан
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