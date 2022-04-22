Оценена инициатива повысить налоговый вычет при покупке жилья

Эксперт Асабин призвал увеличить налоговый вычет при покупке жилой недвижимости

Эксперт оценил инициативу депутатов Госдумы повысить максимальный налоговый вычет при покупке жилья. Руководитель налоговой дирекции «Альфа-Капитала» Константин Асабин призвал увеличить сумму и для тех, кто получил вычет ранее, его слова передают «Известия».

Специалист отметил, что стоит помнить об ограничениях использования вычета — он положен физическому лицу только один раз. Асабин считает логичным доплатить сумму доступного вычета до новых пороговых значений уже получившим деньги ранее или дать таким гражданам возможность воспользоваться вычетом снова.

22 апреля депутаты «Единой России» в Госдуме сообщили о разработке законопроекта о повышении лимитов налогового вычета при покупке квартиры или строительстве дома минимум в два раза. В случае одобрения законопроекта, собственник сможет вернуть до 520 тысяч рублей и получить до 780 тысяч на погашение процентов по ипотеке. Максимум для строительства или приобретения жилья составит четыре миллиона рублей, для ипотеки — шесть миллионов. Также предлагается распространить налоговый вычет по НДФЛ на аренду недвижимости — проживающие по долгосрочному договору граждане смогут ежегодно компенсировать до полутора месяцев арендных платежей.

Ранее эксперты заявили, что увеличение налогового вычета не приведет к росту числа сделок с жильем, так как не скажется на стоимости квартир. При этом мера косвенно повлияет на некоторые долгосрочные моменты и облегчит обслуживание кредитов.