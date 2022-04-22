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Названа предварительная причина крушения Ан-26 в Запорожье

Предварительной причиной крушения Ан-26 в Запорожье назвали столкновение с электроопорой

Фото: Globallookpress.com

В Запорожской областной военной администрации назвали предварительную причину крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом пишет РИА Новости.

В военной администрации заявили, что, по предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение в результате столкновения с электроопорой. Отмечается, что после того, как самолет зацепил ее, у него загорелся двигатель.

22 апреля о падении украинского Ан-26 сообщили в Запорожской областной государственной администрации. Там отметили, что воздушное судно выполняло технический рейс.

Позднее в Запорожской областной военной администрации уточнили, что в результате крушения самолета погиб один человек и были ранены еще двое людей.

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Алевтина Запольская
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