Стало известно о погибшем при крушении Ан-26 в Запорожье

При крушении Ан-26 в Запорожье погиб один человек и пострадало двое

Стало известно о погибшем при крушении украинского военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожье. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации, передает РИА Новости.

Отмечается, что в результате крушения воздушного судна погиб один человек и были ранены еще двое людей. «Количество членов экипажа и причины падения выясняются», — добавили в военной администрации.

Ранее о падении украинского Ан-26 сообщили в Запорожской областной государственной администрации. Там уточнили, что воздушное судно выполняло технический рейс.

Позднее депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Ан-26 не относился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и являлся гражданским самолетом.