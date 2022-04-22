Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россияне предпочли бег и катание на велосипеде летающим тарелкам

Исследование Level Kitchen: россияне не планируют заниматься паркуром и фризби

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Россияне предпочли заняться на свежем воздухе бегом и катанием на велосипеде, а не паркуром и игрой с летающими тарелками фризби. Об этом сообщается в исследовании сервиса правильного питания Level Kitchen, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты опросили 667 человек и выяснили, что 85 процентов респондентов с наступлением весны резко увеличивают спортивную нагрузку за счет уличных активностей. Большинство опрошенных признались, что отдают предпочтение бегу и катанию на велосипеде. Этими видами спорта планирует заниматься практически каждый четвертый, а 15 процентов респондентов с началом теплой погоды будут активно ходить пешком.

Материалы по теме:
Биотехнологии в медицине меняют мир. Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
Биотехнологии в медицине меняют мир.Российские ученые рассказали о разработках, меняющих подходы в лечении ряда болезней
11 февраля 2022
Сустав без проблем Как победить ревматизм
Сустав без проблемКак победить ревматизм
14 ноября 2016

Скейтбординг, спортивная ходьба и катание на самокатах в сумме привлекает 16 процентов опрошенных, а катание на роликах, йога на свежем воздухе и занятия на турниках набрали в общей сложности всего семь процентов. Но главными антитрендами этой весны, согласно результатом опроса, стали велосипедный мотокросс, брейкинг, паркур и фризби — этими видами спорта не захотел заниматься ни один из опрошенных.

Что касается музыкального сопровождения, то только три процента респондентов ответили, что занимаются уличным спортом в тишине. Более 70 процентов абсолютно всегда делают это под музыку, а 26,6 процента — иногда. Любимые жанры спортивных россиян — это рок, электроника, поп-музыка, хип-хоп и рэп.

Ранее житель Таиланда, которому исполнилось 102 года, победил в соревнованиях по бегу в четвертый раз подряд и назвал причину своего долголетия. Он считает, что не прожил бы столько без регулярных занятий спортом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Мединский провел переговоры с Киевом
В Госдуме допустили образование Крымского федерального округа после спецоперации
Врач назвал провоцирующие сильную головную боль продукты
Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги
Предсказано влияние повышенного налогового вычета на рынок жилья
Представители G7 покинули заседание Всемирного банка из-за российского спикера
«Электроник» Владимир Торсуев завел близнеца собаки из культового фильма
Сообщника вора в законе Васи Бандита приговорили к семи годам за вымогательство
Изучен механизм формирования чувства удовлетворенности жизнью
102-летний мужчина раскрыл алкогольный секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.