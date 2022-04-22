Россияне предпочли бег и катание на велосипеде летающим тарелкам

Исследование Level Kitchen: россияне не планируют заниматься паркуром и фризби

Россияне предпочли заняться на свежем воздухе бегом и катанием на велосипеде, а не паркуром и игрой с летающими тарелками фризби. Об этом сообщается в исследовании сервиса правильного питания Level Kitchen, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты опросили 667 человек и выяснили, что 85 процентов респондентов с наступлением весны резко увеличивают спортивную нагрузку за счет уличных активностей. Большинство опрошенных признались, что отдают предпочтение бегу и катанию на велосипеде. Этими видами спорта планирует заниматься практически каждый четвертый, а 15 процентов респондентов с началом теплой погоды будут активно ходить пешком.

Скейтбординг, спортивная ходьба и катание на самокатах в сумме привлекает 16 процентов опрошенных, а катание на роликах, йога на свежем воздухе и занятия на турниках набрали в общей сложности всего семь процентов. Но главными антитрендами этой весны, согласно результатом опроса, стали велосипедный мотокросс, брейкинг, паркур и фризби — этими видами спорта не захотел заниматься ни один из опрошенных.

Что касается музыкального сопровождения, то только три процента респондентов ответили, что занимаются уличным спортом в тишине. Более 70 процентов абсолютно всегда делают это под музыку, а 26,6 процента — иногда. Любимые жанры спортивных россиян — это рок, электроника, поп-музыка, хип-хоп и рэп.

Ранее житель Таиланда, которому исполнилось 102 года, победил в соревнованиях по бегу в четвертый раз подряд и назвал причину своего долголетия. Он считает, что не прожил бы столько без регулярных занятий спортом.