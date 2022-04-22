Блогерша купила платье онлайн и рассмеялась во время примерки

Mirror: блогерша Мур заказала платье на Shein и удивилась своему нелепому внешнему виду

Блогерша Кейтлин Мур купила модное платье в онлайн-магазине Shein и показала, насколько полученная вещь отличалась от представленной в каталоге на сайте. Ее роликом в TikTok заинтересовалась редакция Mirror.

Юзерша с никнеймом @sassandcellulite заказала двухслойное черное платье-рубашку, состоявшее из базовой комбинации и прозрачного верха из органзы с гороховым принтом.

Получив заказ, девушка заметила, что в комплекте не хватает пояса и нижнего слоя. Во время примерки Мур рассмеялась, удивившись своему нелепому внешнему виду: наряд был непропорциональным, слишком длинным и абсолютно прозрачным. «Shein вновь наносит удар», — иронично отметила автор видео. Позже блогерша призналась, что не прочитала примечание на сайте, где было отмечено, что прилагается к платью.

Подписчики высказались на тему увиденного в комментариях. «Похоже ты и правда получила то, что заказала. Просто не хватает комбинации и пояса», «Лично я думаю, что тебе очень идет. Себе бы я, конечно, такой цвет не купила, но тебе хорошо», «Честно говоря, я тоже думала, что это комплект», — писали пользователи сети.

Ранее в апреле блогерша Бри Уоллен заказала наряд в интернет-магазине американского бренда For Love & Lemons и рассмешила подписчиков. Девушка выбрала мини-платье белого цвета с объемными рукавами-перчатками, однако полученная вещь сильно отличалась от представленной в каталоге сайта и напомнила юзерше мятую наволочку.