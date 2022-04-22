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Следствие попросило арестовать публициста Кара-Мурзу

Следствие просит суд арестовать публициста Кара-Мурзу по делу о фейках о российской армии

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать публициста Владимира Кара-Мурзу, которому вменяется распространение фейков о российской армии. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда в пятницу, 22 апреля, пишет РИА Новости.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кара-Мурзе меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщил собеседник агентства.

Кара-Мурза был был задержан 11 апреля в Москве. Позднее стало известно, что его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал в его отношении и признал публициста виновным в совершении правонарушения.

Сам Кара-Мурза вину не признал и заявил, что собирается обжаловать решение суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

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Евгения Куликова
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