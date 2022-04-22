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Россия раскрыла весь состав СБУ по Херсонской области

Россия получила данные всех сотрудников СБУ по Херсонской области, в том числе диверсантов

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Силовые структуры России получили сведения на весь состав Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на часть рассекреченных данных.

Также в списках присутствует информация о спецназовцах, которых Киев использует для совершения диверсий. Как рассказал агентству источник в силовых структурах, данные сведения были добыты в ходе выявления оставшихся на территории Херсонской области диверсионно-разведывательных групп.

Спецподразделение «Альфа» вызвало особый интерес

По словам собеседника агентства, под полное раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения отдела центра специальных операций «Альфа» УСБУ в Херсонской области. Уточняется, что бойцы этого подразделения в настоящее время используются военно-политическим руководством Украины для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно диверсий на неподконтрольных Киеву территориях.

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В частности, в распоряжение агентства попал список, включающий 14 сотрудников отдела ЦСО «А» СБУ по Херсонской области. Как следует из документов, рассекречены данные начальника отдела, офицера отдела, оперативных сотрудников, старшего сотрудника безопасности и оперативного водителя.

Ранее из обнаруженных российскими силовиками документов Cлужбы безопасности Украины (СБУ) стало известно, что служба перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу Вооруженных сил России. Документы были обнаружены в архиве личных дел украинских силовиков, обнаруженных в детской больнице Херсона.

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Данные об эскортницах-диверсантках из Украины

Ранее российские силовики в Херсоне обнаружили данные 20 девушек, работающих на Службу внешней разведки Украины (СВРУ). Эскортницы не только служили информаторами, но и выполняли особые поручения, а также диверсии.

Как рассказал сотрудник российского силового ведомства, что во время проведения оперативных мероприятий россияне нашли офисное здание. На это место российским силовикам дал наводку бывший сотрудник украинских спецслужб, он же раскрыл фамилии, имена, отчества, паспортные данные диверсанток, а также фотокопии заполненных анкет, предназначенных для знакомств с россиянами и иностранцами.

Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории России и Европы

экс-сотрудник украинских спецслужб

Кроме того, бывший сотрудник украинских спецслужб рассказал, что некоторые офицеры «работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников». В частности, одним из таких вербовщиков оказался полковник СВРУ, начальник 5-го отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко.

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Марина Совина
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