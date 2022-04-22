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Роскомнадзор заблокировал сайт популярной видеоигры

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по требованию Генпрокуратуры

Фото: Soumil Kumar / Pexels

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России заблокировал на территории РФ сайт популярной видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2, разрабатываемой украинской студией GSC Game World. Об ограничении доступа к ресурсу сообщается в базе данных регулятора.

Соответствующее решение Генпрокуратура приняла 18 апреля. Уточняется, что сайт был внесен в реестр блокировок на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Данная норма регламентирует порядок ограничения доступа к ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, и недостоверную общественно значимую информацию.

В конце марта стало известно о блокировке Роскомнадзором сайта GSC Game World. Доступ к ресурсу также был ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Отмечалось, что на главной странице сайта было размещено обращение, связанное с ситуацией на Украине.

Ранее GSC Game World отказалась продавать свои игры в России. Компания заявила, что игры получат только те российские пользователи, которыми цифровые версии были приобретены ранее, по предварительному заказу.

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Маргарита Щигарева
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