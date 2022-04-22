Венедиктов отказался от выдвижения в Общественную палату Москвы

Алексей Венедиктов отказался от выдвижения в новый состав Общественной палаты Москвы

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что отказался от предложения выдвинуться в новый состав Общественной палаты (ОП) Москвы. Об этом пишет «Интерфакс».

Венедиктов рассказал, что получил предложение выдвинуться в состав Общественной палаты Москвы от Союза ветеранов Афганистана одного из московских округов, но ему пришлось отклонить его.

«В нынешней ситуации, когда моя позиция по развитию гражданского общества не разделяется большинством коллег, не считаю для себя правильным быть в ОП», — объяснил экс-главред «Эха Москвы» и добавил, что не видит эффективности в такой работе.

3 марта Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. После этого Венедиктов заявил, что намерен оспорить это решение в суде.

1 марта Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы». В ведомстве рассказали, что СМИ излагало недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России в рамках спецоперации на Украине. После этого радиостанцию отключили от эфира, а сайт заблокировали.