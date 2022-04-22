Россиянам назвали опасность передозировки витаминами

Терапевт Османович назвал переизбыток витамина D причиной мочекаменной болезни

Врач-терапевт Арон Османович и врач-нутрициолог Елена Мановска в беседе с «Лентой.ру» назвали россиянам болезни, вызываемые переизбытком в организме различных витаминов. Они указали на опасность бесконтрольного приема медицинских добавок и призвали консультироваться со специалистом, прежде чем начинать лечение самостоятельно.

Медики отметили, что человек получает витамины и микроэлементы с пищей, при условии, что питается он правильно и сбалансированно. Похвастаться идеальным рационом могут далеко не все, поэтому в организме возникает недостаток определенных витаминов.

Османович добавил, что есть заболевания, которые становятся причиной плохой всасываемости витаминов. В основном это заболевания желудка и кишечника. Тогда врач индивидуально подбирают препараты и витамины. «Прием некоторых витаминов, в том числе А, D, Е и К, может быть опасен. Они жирорастворимые и медленно выводятся из организма, — обращает внимание Арон Османович. — При их передозировке возникает гипервитаминоз. Например, распиаренный витамин D при передозировке может вызвать мочекаменную болезнь».

«Если ваш ежедневный рацион включает килограмм тунца, полкилограмма грибов, сто граммов кедровых орехов, четыре авокадо и хорошую горсть свежего шиповника, то добавки с витаминами вам не нужны. При условии, что вы здоровый человек. Если нет, то нужно позаботиться о профилактике дефицита витаминов», — советует нутрициолог Елена Мановска.

Елена Мановска отметила, что не все витамины хорошо усваиваются организмом, для их эффективной «работы» нужны определенные условия. «Витамин D плохо усваивается при проблемах с желчным пузырем и дефиците витамина K2. Витами С разрушается при термической обработке. Витамины группы B хуже усваиваются при стрессе, диабете, употреблении алкоголя», — рассказала доктор.

Специалист добавила, что кожа, ногти и волосы играют не первостепенную роль для организма, поэтому при нехватке витаминов именно они первыми попадают под удар, и по их состоянию можно определить, что у пациента авитаминоз.

«Существуют признаки, по которым доктор может понять, каких элементов не хватает организму, — детализирует Елена Мановска. — Бледная кожа говорит он нехватке витамина B12, сухая кожа — о дефиците витаминов группы B, A, C. Преждевременные морщины появляются при нехватке витамина E. Ногти ломаются при дефиците железа и кремния».

Нутрициолог отметила, что это неполный перечень косвенных признаков дефицита витаминов. «Для прояснения картины, нужно сдать анализы. Важно избегать самолечения», — резюмировала врач.

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