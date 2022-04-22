Глава UFC отреагировал на избиение Тайсоном пассажира самолета

Глава UFC Дэйна Уайт отреагировал на избиение Майком Тайсоном пассажира самолета

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на избиение американским боксером Майком Тайсоном пассажира самолета. Его слова доступны в Twitter.

Уайт опубликовал видео, на котором соглашается на просьбу боксера уступить ему место в самолете. «Эй, тупицы, на будущее, вот так вы выживете, когда наткнетесь на Майка Тайсона в самолете», — подписал он ролик.

Об инциденте, произошедшем на рейсе из Сан-Франциско во Флориду, сообщалось 21 апреля. Перед вылетом Тайсон фотографировался с поклонниками. Один из них настойчиво пытался поговорить со спортсменом, чем разозлил его. В результате боксер нанес пассажиру несколько ударов по лицу, а после покинул самолет.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. У 55-летнего экс-спортсмена в активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.