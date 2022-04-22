Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 3-й матч
Урал
Завтра
14:00 (Мск)
Уфа
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Арсенал
Завтра
14:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Локомотив М
Завтра
16:30 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Манчестер Сити
Завтра
17:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|34-й тур
Сочи
Завтра
19:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|26-й тур
Спорт

Глава UFC отреагировал на избиение Тайсоном пассажира самолета

Глава UFC Дэйна Уайт отреагировал на избиение Майком Тайсоном пассажира самолета

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на избиение американским боксером Майком Тайсоном пассажира самолета. Его слова доступны в Twitter.

Уайт опубликовал видео, на котором соглашается на просьбу боксера уступить ему место в самолете. «Эй, тупицы, на будущее, вот так вы выживете, когда наткнетесь на Майка Тайсона в самолете», — подписал он ролик.

Об инциденте, произошедшем на рейсе из Сан-Франциско во Флориду, сообщалось 21 апреля. Перед вылетом Тайсон фотографировался с поклонниками. Один из них настойчиво пытался поговорить со спортсменом, чем разозлил его. В результате боксер нанес пассажиру несколько ударов по лицу, а после покинул самолет.

Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 год. У 55-летнего экс-спортсмена в активе 50 побед при шести поражениях в профессиональном боксе.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине
Глобальное потепление ускорило морские течения
Мужчина спас трехлетнюю девочку от агрессивной обезьяны и попал на видео
В ЛНР назвали процент взятой под контроль территории республики
Глава UFC отреагировал на избиение Тайсоном пассажира самолета
В Госдуме высказались о возможном сроке выноса тела Ленина из Мавзолея
Варшавер жестко отреагировал на возвращение Ауг после ее высказываний о России
Гендиректора полигона «Красный Бор» и его заместителя задержали за растрату
В Минобороны назвали создание коридора в Крым задачей второй фазы спецоперации
В российском городе неизвестные жестоко убили бездомных собак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.