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Костя Цзю обратился к Бетербиеву из-за его желания выступать под флагом Канады

Костя Цзю заявил, что боксер Артур Бетербиев должен выступать под флагом России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил желание россиянина Артура Бетербиева выступать под флагом Канады. Его слова приводит РБК.

Цзю обратился к Бетербиеву, посчитав, что тот должен выступать под флагом России. «Если Бетербиев настоящий чемпион, то поднимет флаг России. Я выходил под австралийский флаг, но всегда в первую очередь представлял Россию, потом Австралию», — заявил боксер.

21 апреля глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бетербиев намерен выступать под канадским флагом. Он подчеркнул, что россиянин 15 лет живет в Канаде, имеет паспорт страны, а также канадскую боксерскую лицензию.

1 марта WBC, Всемирная боксерская организация, Всемирная боксерская ассоциация и Международная боксерская федерация (IBF) отказались признавать чемпионские бои с участием российских боксеров.

В декабре прошлого года Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил два титула чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 17-й в 17 боях.

Анастасия Борисова
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