Криптобиржа Binance опровергла сообщения о передаче данных российским службам

Криптобиржа Binance заявила, что не передавала данные пользователей российским ведомствам

Криптовалютная биржа Binance опровергла сообщения о сотрудничестве с российскими службами и передаче им данных пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление криптобиржи.

«Предположения о том, что Binance делилась какими-либо данными пользователей... с российскими ведомствами, подконтрольными ФСБ, и российскими регулирующими органами, категорически ложны», — заявили в Binance.

Ранее председатель совета Ассоциации цифровой трансформации и криптоаналитик Юрий Мышинский посоветовал владеющим криптовалютами россиянам вывести средства с криптобиржи Binance даже в том случае, если у пользователя платформы на счету не более десяти тысяч евро. Вместо этого он предложил им реинвестировать в другие платформы.