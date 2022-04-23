Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Криптобиржа Binance опровергла сообщения о передаче данных российским службам

Криптобиржа Binance заявила, что не передавала данные пользователей российским ведомствам

Фото: Pixabay

Криптовалютная биржа Binance опровергла сообщения о сотрудничестве с российскими службами и передаче им данных пользователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление криптобиржи.

«Предположения о том, что Binance делилась какими-либо данными пользователей... с российскими ведомствами, подконтрольными ФСБ, и российскими регулирующими органами, категорически ложны», — заявили в Binance.

Ранее председатель совета Ассоциации цифровой трансформации и криптоаналитик Юрий Мышинский посоветовал владеющим криптовалютами россиянам вывести средства с криптобиржи Binance даже в том случае, если у пользователя платформы на счету не более десяти тысяч евро. Вместо этого он предложил им реинвестировать в другие платформы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США отказались комментировать визит главы Пентагона в Киев
Раскрыта особая технология обнаружения и уничтожения украинской военной техники
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Канцлер Германии объяснил отказ поставлять Украине танки
Москвичей возмутил стихийный мемориал в столичном парке
Экономике Германии предрекли паралич при отказе от российского газа
Очевидцы рассказали об украинских военных в Харьковской области
Россиян предупредили об опасности «французского завтрака»
Москвичи пожаловались на разрушенные оранжереи в подъездах
Катер с 60 людьми на борту затонул на севере Ливана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.