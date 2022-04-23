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Макгрегору посоветовали отказаться от боя с чемпионом при возвращении в UFC

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что Конору Макгрегору не нужно сразу драться с чемпионом

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган высказался относительно потенциального поединка между Конором Макгрегором и Камару Усманом. Он стал гостем подкаста Майка Тайсона Hotboxin' with Mike Tyson.

По мнению Рогана, Макгрегор не должен возвращаться в октагон и сразу драться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. «Ему нужен кто-то немного ниже чемпионского уровня. Дайте ему себя проверить, провести соревновательный поединок», — посоветовал эксперт.

21 апреля эск-боец UFC Чейл Соннен заявил, что руководство организации предложило британцу Леону Эдвардсу отказаться от поединка с Усманом в пользу Макгрегора. Сам ирландец уже говорил о готовности драться в полусреднем весе.

Макгрегор получил травму в поединке с Дастином Порье в июле 2021-го. Ирландец получил перелом ноги в концовке первого раунда и потерпел поражение техническим нокаутом.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Николай Костюков
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