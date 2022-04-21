Бойцу UFC предложили уступить поединок с чемпионом Макгрегору

UFC предложил Леону Эдвардсу уступить Конору Макгрегору бой с чемпионом Камару Усманом

Эксперт Чейл Соннен заявил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило британцу Леону Эдвардсу отказаться от титульного поединка с Камару Усманом. Об этом сообщает Bloody Elbow.

По словам Соннена, в UFC попросили Эдвардса дать Конору Макгрегору вернуться в октагон и подраться с действующим чемпионом в полусреднем весе. Он подчеркнул, что в организации не хотели испортить отношения с британским бойцом. По этой причине UFC отказался от отмены его поединка в одностороннем порядке и решили договориться с Эдвардсом. Соннен заявил, что такой сценарий маловероятен.

7 апреля Макгрегор заявил, что решил выступать в полусредней весовой категории. Усман пять раз защитил титул чемпиона в данном дивизионе.

Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом в третьем поединке против Дастина Порье в июле 2021-го. В концовке первого раунда он сломал ногу. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он выступал в легком и полулегком весах.