Предложение Минпромторга разрешить ввоз товаров без одобрения компании оценили

Профессор Шибанов считает предложение ввозить товары без одобрения компании временным

Предложение со стороны Минпромторга России можно считать временным отступлением, так оценил директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. О самом предложении и последствиях финансист рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

23 апреля стало известно, что власти России разрешили ввоз продукции холдингов, которые покинули российский рынок. Такой ввоз можно будет осуществлять без одобрения самой компании. Список составили около 200 наименований брендов.

«Довольно много было с российской стороны как раз борьбы с параллельным или нелегальным импортом. Это некоторое временное отступление, которое сейчас необходимо, независимо от того, что думают компании. У нас принципиально заметно, что многие иностранные партнеры временно либо по логистическим причинам, либо по причинам идеологическим не могут взаимодействовать с нашим рынком», — считает Шибанов.

Мера однозначно временная Олег Шибанов Директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ

Ведомство предложило ввозить более 50 групп товаров. В список попали: готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратура, транспорт, оборудование и механические устройства, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех и парфюмерия. Олег Шибанов считает, что одним из самых важных в списке являются запчасти.

«Если мы не сможем ввозить какие-нибудь комплектующие, а у нас есть компоненты, которые необходимы в ежедневном доступе от машин и самолетов до станков. Здесь временно придется государству пойти на эту меру, иначе мы просто лишимся этих комплектующих и запчастей. У нас будут большие проблемы с тем, чтобы у нас все ехало, летело и производило», — поделился своим мнением финансист.

Ладно там товары типа Bentley — это приятно, но мало кто в России Bentley не то, что может себе позволить, а даже захочет Олег Шибанов Директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ

Олег Шибанов напомнил, что Европа и США ввели запрет на ввоз техники дороже 300 евро.

«Когда есть прямые запреты для внутренних американских и европейских производителей сотрудничать с российской экономикой, здесь ничего не сделаешь. Если мы не получим новые айфоны, ничего ужасного не будет, а вот если мы не получим новые разумные компьютеры, а компьютер за 300 евро — это не очень хороший компьютер, он не производительный, вот если мы не получим нормальную производительную технику, у нас, конечно, многое встанет», — поделился своим мнением профессор.

Регистрация товаров, ввозимых на территорию России, будет налажена, считает Шибанов. По мнению специалиста, такие обязанности могут возложить на таможенную службу.

«Регистрация товаров, чтобы они удовлетворяли требованиям, которые выставляют некоторые органы безопасности, безусловно, такая регистрация будет осуществляться. Кто ее будет осуществлять — это очень хороший вопрос, потому что при челночном ввозе, вы можете даже не знать, сколько телефонов было завезено. Видимо на таможню упадет дополнительная работа, связанная с тем, чтобы все происходящее отслеживать», — заметил директор СКОЛКОВО-РЭШ.

Мы не хотим привоза ворованных товаров из других экономик нам сюда. Так что процедура регистрации будет реализована Олег Шибанов Директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ

В начале апреля появилась информация, что несколько зарубежных магазинов перестали продавать товар россиянам на территории других стран. Представители этих магазинов просят подписать бумагу, что их товар не будут использовать в России.

«С моей точки зрения сейчас многие международные компании временно усложнили нам взаимодействие с ними. Даже если кто-то будет возражать, то это будет временно. Скорее всего мы просто будем относительно невнимательно относится к их возражениям»,— заключил Шибанов.

23 апреля стало известно, что посол Малайзии в Москве заявил о возможности поставок полупроводников и электроники в Россию.