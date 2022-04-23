Российские военные уничтожили объект ВСУ в школе Херсонской области

Минобороны: ВС России уничтожили в Херсонской области укрепрайон националистов в школе

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении российскими военнослужащими укрепленного района украинских националистов в одной из школ Херсонской области. Заявление военного ведомства приводит РИА Новости.

Российскими военнослужащими был обнаружен и уничтожен укрепленный район, который занимали украинские националистические подразделения. В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов Минобороны России

В Минобороны подчеркнули, что вблизи укрепрайонов располагались окопы, огневые точки и вооружение боевиков. В школьном дворе обнаружили сгоревшую технику, в подвале — места для отдыха, приготовления еды, а также медпункт. В учебном заведении также нашли миномет, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы.

Штаб боевиков в Херсонской школе

Накануне российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, представители территориальной обороны использовали детское образовательное учреждение в качестве пункта дислокации и превратили его в опорный пункт. В школе и подвале найдены ящики с боеприпасами, оружием, медикаментами и военным снаряжением.

Кроме того, в школе найдены оставленные националистами документы, позволившие выйти на участников движения территориальной обороны в Херсоне. Один из них показал место расположения схрона с оружием и боеприпасами, оборудованного в подвале жилого многоквартирного дома.

В Минобороны подчеркнули, что жители Херсона помогали российским военным в поиске националистов.

Мирные жители города Херсона оказывают содействие российским военнослужащим в поиске военных преступников и националистов и желают только скорейшего налаживания мирной жизни Минобороны России

Вербовка местной обороны

Ранее из обнаруженных российскими силовиками документов Cлужбы безопасности Украины (СБУ) стало известно, что служба перед бегством из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу Вооруженных сил России. Документы были обнаружены в архиве личных дел украинских силовиков, обнаруженных в детской больнице Херсона.

В ходе работы с документами сотрудники российских силовых ведомств вышли на начальника отделения полиции в порту «Херсон» Херсонского отдела главного управления национальной полиции в Херсонской области Максима Жаркова.

Следствие выяснило, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны, которых оставили в Херсоне для подрывной работы в тылу российских войск. Один из командиров террористической ячейки — бывший сотрудник органов правопорядка Владимир Чайковский, другие участники группы устанавливаются.

Кроме того, в ходе обыска в квартире Жаркова российские силовики нашли тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.