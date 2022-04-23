Байдену напомнили об увольнении генпрокурора Шокина и бизнесе на Украине

Пользователи Reddit напомнили президенту США Байдену об увольнении генпрокурора Шокина

Пользователи портала Reddit напомнили американскому президенту Джо Байдену об увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело нефтегазовой компании Burisma Holdings, в которой работал его сын Хантер Байден.

Некоторые пользователи заявили, что президент США «хвастается» тем, что пригрозил украинским властям удержать предоставление кредитных гарантий в миллиард долларов до тех пор, пока не уволят Шокина. «Лучший синопсис того, что происходит в Украине», — написал один из юзеров портала. Он также прикрепил ролик от 2018 года, когда Байден сделал подобное заявление.

Запись, публикуемая на портале, собрала более 48 тысяч просмотров и сотни комментариев. «Расследование не было закрыто до тех пор, пока его не заменили. Он даже дал показания под присягой, что его сняли из-за расследования», — написал один из комментаторов. «Первым делом преемник закрыл все дела против Burisma», — отметил второй юзер.

«Байден: буквально хвастается, что использовал миллиарды долларов, чтобы купить страну у границ с Россией. И также Байден: удивленное лицо, когда Россия наконец что-то с этим делает», — написал еще один читатель Reddit.

Ранее в апреле Шокин потребовал от Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции против президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В феврале Госбюро расследований Украины начало дело в связи с возможным давлением Байдена на Шокина.

О том, что Шокин проводил расследование деятельности Burisma Holdings, стало впервые известно в 2015-м. Увольнение генпрокурора Украины произошло позднее через год. Уточнялось, сын Байдена в период, когда его отец занимал пост вице-президента США, имел от нефтегазовой компании до 3 миллионов долларов. В январе 2018 года Байден-старший поведал, что Шокина сняли с должности именно из-за его вмешательства в дело и влияния на тогдашнего президента США Барака Обамы.