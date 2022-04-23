Байдену напомнили об увольнении генпрокурора Шокина и бизнесе на Украине
Пользователи портала Reddit напомнили американскому президенту Джо Байдену об увольнении украинского генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело нефтегазовой компании Burisma Holdings, в которой работал его сын Хантер Байден.
Некоторые пользователи заявили, что президент США «хвастается» тем, что пригрозил украинским властям удержать предоставление кредитных гарантий в миллиард долларов до тех пор, пока не уволят Шокина. «Лучший синопсис того, что происходит в Украине», — написал один из юзеров портала. Он также прикрепил ролик от 2018 года, когда Байден сделал подобное заявление.
Запись, публикуемая на портале, собрала более 48 тысяч просмотров и сотни комментариев. «Расследование не было закрыто до тех пор, пока его не заменили. Он даже дал показания под присягой, что его сняли из-за расследования», — написал один из комментаторов. «Первым делом преемник закрыл все дела против Burisma», — отметил второй юзер.
«Байден: буквально хвастается, что использовал миллиарды долларов, чтобы купить страну у границ с Россией. И также Байден: удивленное лицо, когда Россия наконец что-то с этим делает», — написал еще один читатель Reddit.
Ранее в апреле Шокин потребовал от Еврокомиссии (ЕК) ввести санкции против президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В феврале Госбюро расследований Украины начало дело в связи с возможным давлением Байдена на Шокина.
О том, что Шокин проводил расследование деятельности Burisma Holdings, стало впервые известно в 2015-м. Увольнение генпрокурора Украины произошло позднее через год. Уточнялось, сын Байдена в период, когда его отец занимал пост вице-президента США, имел от нефтегазовой компании до 3 миллионов долларов. В январе 2018 года Байден-старший поведал, что Шокина сняли с должности именно из-за его вмешательства в дело и влияния на тогдашнего президента США Барака Обамы.