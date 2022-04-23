Названа версия гибели шахтеров на российском руднике

В Ростехнадзоре назвали отравление газом причиной гибели шахтеров на оренбургском руднике

Гибель шахтеров на руднике в Оренбургской области могла произойти из-за отравления газом. Такую версию в своем Telegram-канале назвал официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Тела трех работников на руднике ПАО «Гайский ГОК» подняты на поверхность, отметил он. «Внешних повреждений нет, что указывает на возможное отравление газом», — написал Виль. По его данным, на горизонте 1205 метров рудника при проходке использовался метод секционного взрывания. Горняки были на значительном, безопасном расстоянии, а самоспасатели остались нетронутыми, отметил представитель Ростехнадзора.

Ранее предварительной причиной происшествия называлось нарушение техники безопасности при проведении горно-взрывных работ.

Сообщалось, что 88 работников рудника успели эвакуироваться самостоятельно.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.