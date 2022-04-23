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В Ереване прошло факельное шествие в память о геноциде армян

В Ереване прошло факельное шествие в преддверии Дня памяти жертв геноцида армян

Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости

В Ереване прошло факельное шествие в преддверии Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи, который отмечается 24 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие провела оппозиционная партия «Дашнакцутюн» и ее молодежный союз. В этом году шествие началось с Площади Республики, а не с Площади Свободы, как ранее. Участники акции останутся на всю ночь у вечного огня мемориала памяти жертв геноцида «Цицернакаберд».

В шествии приняли участие оппозиционные политические силы Армении, которые выступают против уступок Турции и Азербайджану, в том числе в вопросе урегулирования в Нагорном Карабахе. Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян обратился к международному сообществу, заявив, что признание геноцида армян останется в повестке страны, Армения не оставит непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Ранее, 22 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Баку без обсуждения со всеми слоями общества в Карабахе. «Это железная гарантия, что судьба Арцаха не может быть решена за спиной народа», — подчеркнул политик.

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Марина Совина
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