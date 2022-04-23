Стало известно об участии российских фигуристов в открытом чемпионате Армении

Спортивный агент Закарян заявил об участии фигуристов из России в чемпионате Армении

Сборная России по фигурному катанию выступит на открытом чемпионате Армении. Об этом Metaratings сообщил спортивный агент Ари Закарян.

Как стало известно источнику, на турнир приедут российские спортсмены, не принимавшие участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Соревнования пройдут с 27 по 28 мая в Ереване.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве планеты.