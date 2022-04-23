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Болгарская гимнастка захотела возвращения россиянок на международные турниры

Болгарская гимнастка Боряна Калейн захотела возвращения россиянок на международные турниры

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Серебряный призер чемпиона Европы по художественной гимнастике Боряна Калейн высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменок от международных соревнований. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Болгарская гимнастка отметила, что ей очень не хватает представительниц этих стран, и захотела их возвращения. «Они очень приятные люди, и мы дружим. Надеюсь, что вскоре ситуация вернется в норму и каждый спортсмен, каждая гимнастка смогут показать то, чего они хотят всю свою жизнь», — добавила Калейн.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.

Калейн, помимо серебра чемпионата Европы, брала на континентальном первенстве три бронзы. В ее активе также серебряная медаль командного мирового первенства.

Алексей Гусев
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