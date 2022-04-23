Болгарская гимнастка захотела возвращения россиянок на международные турниры

Болгарская гимнастка Боряна Калейн захотела возвращения россиянок на международные турниры

Серебряный призер чемпиона Европы по художественной гимнастике Боряна Калейн высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменок от международных соревнований. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Болгарская гимнастка отметила, что ей очень не хватает представительниц этих стран, и захотела их возвращения. «Они очень приятные люди, и мы дружим. Надеюсь, что вскоре ситуация вернется в норму и каждый спортсмен, каждая гимнастка смогут показать то, чего они хотят всю свою жизнь», — добавила Калейн.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.

Калейн, помимо серебра чемпионата Европы, брала на континентальном первенстве три бронзы. В ее активе также серебряная медаль командного мирового первенства.