Семья из Донбасса уехала с «Поля чудес» с подарками от «Единой России»

Приехавшая на «Поле чудес» семья из Донбасса получила телевизор, ноутбук и пианино

Приехавшая на капитал-шоу «Поле чудес» донбасская семья уехала с передачи с многочисленными подарками от «Единой России». Фрагмент того самого выпуска опубликовал Telegram-канал URA.RU.

Гости передачи в беседе с ведущим Леонидом Якубовичем рассказали, что живут теперь в Санкт-Петербурге. В присутствии зрителей они обратились к бизнесмену Евгению Пригожину и поблагодарили его за подаренный им дом. Выслушав рассказ семьи, ведущий отметил, что россияне приготовили для нее сюрприз.

«Как только люди в России узнали, что вы сюда едете, количество милых и добрых сердец, которые как-то захотели оказаться рядом с вами, стало огромным. Подарки от партии "Единая Россия" в студию», — сказал Якубович, после чего его ассистенты принесли плазменный телевизор, ноутбук, электронное пианино и мобильный телефон.

Помимо прочего, гости «Поля чудес» увезли с собой сертификат в детский лагерь «Орленок» и сертификат на поступление в любое высшее учебное заведение страны для старшего сына. Сам Якубович подарил участникам шоу свою книгу «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни».

Ранее ведущий «Поля чудес» на Первом канале Якубович ответил на слухи о закрытии программы из-за международных санкций.