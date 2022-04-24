Заявление Мадуро о подготовке нападения на Венесуэлу оценили
Президент Колумбии Иван Дуке через пару месяцев покинет пост, поэтому ему нет никакого смысла нападать на Венесуэлу. Такую оценку дал профессор Санкт-Петербургского государственного университета и главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в разговоре с «Лентой.ру».
24 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовящейся со стороны Колумбии диверсии. По словам Мадуро, Дуке планирует организовать нападение на полицейских и военных.
Причины не нападать
«Я сильно сомневаюсь в правоте президента Мадуро по поводу военных планов президента Дуке. Дуке уходит через пару месяцев, в Колумбии сменится власть. Нынешнему президенту нет ни малейшего смысла нападать на Венесуэлу», — считает профессор СПбГУ.
При этом Хейфец подтвердил, что между странами достаточно напряженные отношения, которые усложнились еще с президентства Уго Чавеса и Альвора Урибе, с начала 2000-х годов.
«Действующий президент Колумбии и Колумбия в целом не признают законность правительства президента Мадуро. Считают законным президентом страны самопровозглашенного Хуана Гуайдо. Их отношения испортились достаточно давно. С того времени страны несколько раз приходили к примирению и снова ссорились», — рассказал Хейфец.
Отношения между Колумбией и Венесуэлой напряженно холодные
Главный редактор «Латинской Америки» привел еще один факт по поводу того, почему заявление Мадуро вызывает сомнения.
«Колумбия старается избегать возможности вооруженной конфронтации с Венесуэлой. Поскольку правительство опасается, что такая конфронтация могла бы обострить внутренний гражданских конфликт в самой Колумбии, а из него Колумбия сейчас с большим трудом выходит», — сообщил профессор.
Колумбии это просто сейчас не нужно, но это никоим образом не означает их позитивной позиции в сторону венесуэльского правительства
Участие крайне правых организаций в конфликте
На границе двух стран могут быть попытки дестабилизации, но они идут не со стороны правительства Колумбии, а со стороны крайне правых организаций, поделился своим мнением Хейфец.
«Риторика у Дуке очень жесткая в отношении Мадуро, но из этого не вытекает готовность колумбийского правительства предпринимать какую-то военную акцию. Наверняка есть люди на границе из Колумбии, которые могут участвовать в попытках дестабилизации. Но фокус в том, что это колумбийские крайне правые организации, их колумбийские власти не контролируют», — заключил профессор.
Ранее в Колумбии задержали одного из главарей крупнейшего наркокартеля страны Фаусто Паласиоса по кличке Проклятый Патрик.