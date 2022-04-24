Заявление Мадуро о подготовке нападения на Венесуэлу оценили

Профессор Хейфец считает заявление о подготовке нападения на Венесуэлу необоснованным

Президент Колумбии Иван Дуке через пару месяцев покинет пост, поэтому ему нет никакого смысла нападать на Венесуэлу. Такую оценку дал профессор Санкт-Петербургского государственного университета и главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в разговоре с «Лентой.ру».

24 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовящейся со стороны Колумбии диверсии. По словам Мадуро, Дуке планирует организовать нападение на полицейских и военных.

Причины не нападать

«Я сильно сомневаюсь в правоте президента Мадуро по поводу военных планов президента Дуке. Дуке уходит через пару месяцев, в Колумбии сменится власть. Нынешнему президенту нет ни малейшего смысла нападать на Венесуэлу», — считает профессор СПбГУ.

При этом Хейфец подтвердил, что между странами достаточно напряженные отношения, которые усложнились еще с президентства Уго Чавеса и Альвора Урибе, с начала 2000-х годов.

«Действующий президент Колумбии и Колумбия в целом не признают законность правительства президента Мадуро. Считают законным президентом страны самопровозглашенного Хуана Гуайдо. Их отношения испортились достаточно давно. С того времени страны несколько раз приходили к примирению и снова ссорились», — рассказал Хейфец.

Отношения между Колумбией и Венесуэлой напряженно холодные Виктор Хейфец Главный редактор журнала «Латинская Америка»

Главный редактор «Латинской Америки» привел еще один факт по поводу того, почему заявление Мадуро вызывает сомнения.

«Колумбия старается избегать возможности вооруженной конфронтации с Венесуэлой. Поскольку правительство опасается, что такая конфронтация могла бы обострить внутренний гражданских конфликт в самой Колумбии, а из него Колумбия сейчас с большим трудом выходит», — сообщил профессор.

Колумбии это просто сейчас не нужно, но это никоим образом не означает их позитивной позиции в сторону венесуэльского правительства Виктор Хейфец Профессор СПбГУ

Участие крайне правых организаций в конфликте

На границе двух стран могут быть попытки дестабилизации, но они идут не со стороны правительства Колумбии, а со стороны крайне правых организаций, поделился своим мнением Хейфец.

«Риторика у Дуке очень жесткая в отношении Мадуро, но из этого не вытекает готовность колумбийского правительства предпринимать какую-то военную акцию. Наверняка есть люди на границе из Колумбии, которые могут участвовать в попытках дестабилизации. Но фокус в том, что это колумбийские крайне правые организации, их колумбийские власти не контролируют», — заключил профессор.

Ранее в Колумбии задержали одного из главарей крупнейшего наркокартеля страны Фаусто Паласиоса по кличке Проклятый Патрик.