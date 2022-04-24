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Выдвинута новая версия взрыва газа в подмосковном Ступино

Baza сообщила, что взрыв газа в Ступино мог быть попыткой скрыть убийство

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Произошедший в подмосковном Ступино 11 апреля взрыв газа мог быть связан с попыткой скрыть убийство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, рассмотреть эту версию в качестве одной из причин инцидента следователей заставил характер травм у девушки, погибшей в результате произошедшего. У нее обнаружили перелом подъязычной кости, который очень часто встречается у жертв удушения.

При этом отмечается, что этот перелом мог возникнуть и в результате удара тяжелым предметом, например, из-за обвала плиты панельного дома. Поэтому пока что версия с убийством не рассматривается в качестве основной.

Отмечается, что единственным выжившим в результате взрыва является муж этой девушки.

В результате произошедшего взрыва были полностью разрушены четыре квартиры в жилом многоподъездном доме. еще пять квартир получили значительные повреждения. Погибли шесть человек.

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Роман Кирьянов
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