Выдвинута новая версия взрыва газа в подмосковном Ступино

Baza сообщила, что взрыв газа в Ступино мог быть попыткой скрыть убийство

Произошедший в подмосковном Ступино 11 апреля взрыв газа мог быть связан с попыткой скрыть убийство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, рассмотреть эту версию в качестве одной из причин инцидента следователей заставил характер травм у девушки, погибшей в результате произошедшего. У нее обнаружили перелом подъязычной кости, который очень часто встречается у жертв удушения.

При этом отмечается, что этот перелом мог возникнуть и в результате удара тяжелым предметом, например, из-за обвала плиты панельного дома. Поэтому пока что версия с убийством не рассматривается в качестве основной.

Отмечается, что единственным выжившим в результате взрыва является муж этой девушки.

В результате произошедшего взрыва были полностью разрушены четыре квартиры в жилом многоподъездном доме. еще пять квартир получили значительные повреждения. Погибли шесть человек.