Туктамышева объяснила пользу танцев для фигуристов

Туктамышева заявила, что танцы раскрепощают и помогают хорошо смотреться на льду в прокате

Чемпионка мира в одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о пользе танцев для фигуристов. Она опубликовала пост в Telegram-канале.

«Чтобы программа хорошо смотрелась на льду, мы много отрабатываем ее в зале, почти перед каждой тренировкой мы оттачиваем движения», — заявила 25-летняя спортсменка. Она объяснила, что танцы очень развивают и раскрепощают и со временем программа начинает выглядеть так, как задумывал ее постановщик. По словам фигуристки, то же самое происходит с прыжками. «Чтобы прыгнуть на льду, надо выучить это в зале чтобы понять ощущения», — поделилась Туктамышева.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о занятиях стрип-пластикой. 22-летняя спортсменка заверила, что ее увлечение стрип-пластикой не связано с занятиями другой фигуристки Александры Трусовой. «Странно проводить параллели между нашими тренировками. Мы не сговаривались. Хотя, фанаты фигурного катания часто пытаются увидеть в чем-то сговор или план. Мы делаем это только для себя», — отметила Медведева.