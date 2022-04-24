Глава WTA намекнул на санкции в ответ на отстранение россиян от Уимблдона

Глава WTA Саймон заявил о серьезных мерах в отношении Уимблдона из-за отстранения россиян

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон отметил, что решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне вынудит организацию принять серьезные меры. Его слова передает Reuters.

Саймон анонсировал обсуждение данного вопроса в ассоциации. «В ближайшее время вы услышите о серьезных мерах с нашей стороны, каковы они — я пока не готов сказать», — намекнул он.

21 апреля французское издание L'Équipe сообщило о планах WTA наложить санкции в ответ на действия организаторов Уимблдона. Таким образом, участники соревнований могут столкнуться со снятием очков, которые они получили в рамках Уимблдона.

WTA, а также Ассоциация теннисистов-профессионалов осудили решение организаторов Уимблдона. Обе ассоциации не запретили россиянам и белорусам участие в турнирах под своей эгидой. Ограничения касаются государственной символики.