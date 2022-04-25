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Главные характеристики iPhone 14 подтверждены

Bloomberg: осенью Apple представит четыре модели iPhone 14

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Apple откажется от модели mini, но представит четыре флагманских смартфона. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно отчету авторитетного аналитика Марка Гурмана, осенью 2022 года Apple представит четыре смартфона. Специалист подтвердил, что компания откажется от выпуска самого компактного телефона серии, каким были iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Вместо этого Apple анонсирует базовые iPhone 14 и iPhone 14 Max, а также премиальные iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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Также журналист уточнил главные характеристики флагманов. По данным Гурмана, iPhone 14 и iPhone 14 Pro будут иметь 6,1-дюймовый дисплей, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max получат 6,7-дюймовый экран. «Модели с большим дисплеем чрезвычайно популярны, особенно в Китае. Модели типа iPhone 13 mini продаются не так хорошо, как хотелось Apple», — объяснил автор.

Кроме того Гурман рассказал, что в iPhone 14 сохранится дизайн смартфонов 2021 и 2020 годов выпуска. Аппараты получат округлые углы и плоские края. Премиальные аппараты будут иметь новые вырезы, iPhone 14 и iPhone 14 Max выйдут с той же «монобровью», что и актуальные девайсы. Также ожидается, что базовые телефоны получат процессор A15 и 12-мегапкисельные камеры, премиальные выйдут с чипом A16 и камерой на 48 мегапикселей.

О том, что Apple откажется аппаратов серии iPhone mini в пользу iPhone 14 Max в июне 2021 года заявлял известный инсайдер Мин-Чи Ко. По информации аналитика, стоимость Max-устройства составит 900 долларов.

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Андрей Ставицкий
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