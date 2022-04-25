Блинкен и Остин объявили о новом пакете финансовой помощи Киеву

Блинкен и Остин заявили, что США предоставят Украине и еще 15 странам 713 млн долларов

Соединенные Штаты выделят Украине дополнительный пакет финансовой помощи на военные нужды. Такое объявление сделали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.

В частности, Вашингтон выдели 713 миллионов долларов на военные нужды Украине, а также еще 15 европейским странам.

Встреча с украинским лидером и рядом политиков прошла в Киеве. Как отмечает агентство, визит американских чиновников призван продемонстрировать поддержку Запада Украине. Также во время встречи они назвали Зеленскому срок возвращения американских дипломатов в страну.

О начале переговоров Зеленского, Блинкена и Остина в Киеве стало известно вечером 24 апреля.