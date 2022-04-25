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В России заявили о еще не завершенном процессе переговоров с Украиной

Представитель МИД Захарова заявила, что переговоры между Россией и Украиной не закончены

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Переговорные команды со стороны России и Украины не расформировали, а значит, процесс мирного урегулирования между сторонами еще не завершился. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

«Переговорные команды и с той, и с другой стороны существуют, они были сформированы, встречались неоднократно, процесс не закончился. Что касается других форматов, на данный момент у меня информации нет», — подчеркнула дипломат.

При этом президент России Владимир Путин 22 апреля заявил, что «Украина не проявляет последовательности в переговорах с Россией». По его словам, лишь после выполнения этих двух условий он будет готов на личную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Украинский политик при этом высказывался за урегулирование конфликта между Москвой и Киевом дипломатическим путем.

О начале проведения спецоперации на Украине стало известно утром 24 февраля. Соответствующее решение принял Путин.

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Виктория Кондратьева
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