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Боец нацгвардии Украины рассказал о бегстве с «Азовстали»

Боец нацгвардии Украины признался, что смог покинуть «Азовсталь» благодаря товарищу

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Пленный боец национальной гвардии Украины признался, что покинуть завод «Азовсталь» в Мариуполе было тяжело. Об этом он рассказал «Известиям».

Он уточнил, что для этого необходимо превосходно знать территорию промышленного комплекса. Кроме того, необходимо знать, в каких местах установлены мины и при этом не попасться на глаза охране. По словам бойца, сбежать ему помогли товарищи. «Я очень ему (одному из товарищей) благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину», — сказал он.

Боец нацгвардии также добавил, что охранников комбината отбирают по идеологическим принципам. Он подчеркнул, что большинство из них являются членами нацгруппировки «Азов».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что окруженным на заводе «Азовсталь» украинским военным «осталось недолго». Он пояснил, что, хотя активного штурма промышленного комплекса нет, в «силу разных обстоятельств» военнослужащие ВСУ будут уничтожены или сдадутся.

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Ксения Назарова
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