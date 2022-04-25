Осужденному за изнасилование хоккеисту из США предложили остаться в России
Изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше получил предложение от уфимского «Салавата Юлаева». Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, российский клуб рассматривает нападающего в качестве усиления на следующий сезон. Таким образом, хоккеист, чьи права закреплены за ярославским «Локомотивом», сможет остаться в России.
1 февраля Буше приговорили к одному году тюрьмы условно в США. Ему был назначен испытательный срок в четыре года. После этого «Локомотив» расторг контракт с осужденным игроком.
13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы.
Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе омского «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.